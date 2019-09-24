Париж, , 14:04 — REGNUM Представители южнокорейских компаний примут участие в саммите SD-WAN Summit, который пройдет в Париже с 24 по 26 сентября. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

SD-WAN Summit — специализированная конференция, в которой принимают участие более 500 человек из 31 страны мира, работающих в сфере управляемых программно-определяемых глобальных сетей.

Известно, что южнокорейские компании намерены продемонстрировать свои сетевые технологии следующего поколения. В частности, компания SK Broadband представит терминал и технологию локальной сети SD-LAN c поддержкой сети пятого поколения 5G.

Компания KT Corporation также продемонстрирует свою технологию нового поколения на основе SDN и искусственного интеллекта.

Программно-определяемая сеть (SDN) — сеть передачи данных, в которой уровень управления сетью отделён от устройств передачи данных и реализуется программно, одна из форм виртуализации сети.