Курчатов, Курская область, , 13:58 — REGNUM В Курской области на строительстве станции замещения КуАЭС-2 в городе Курчатове не хватает работников технических специальностей. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора филиала АО «Концерн «Росэнергоатом» «Курская атомная станция» Андрей Ошарин на заседании регионального совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами, которое прошло 23 сентября.

«Основные инвестиционные потоки довольно значительные, измеряются в сотнях миллиардов рублей. Но основная проблема — это нехватка строительных специальностей, например, сварщиков, монтажников. Видимо, квалифицированные кадры перетекают в другие регионы. Наша задача — привлечь их сюда. Потому что средняя зарплата по строящейся станции в 1,5 раза, как минимум, выше, чем средняя по региону», — рассказал Ошарин.

Губернатор Роман Старовойт заявил, что нехватка кадров при имеющемся проценте безработицы является «абсурдной», и потребовал организовать и провести соответствующие ярмарки вакансий.

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