Курчатов, Курская область, 24 сентября 2019, 13:58 — REGNUM В Курской области на строительстве станции замещения КуАЭС-2 в городе Курчатове не хватает работников технических специальностей. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора филиала АО «Концерн «Росэнергоатом» «Курская атомная станция» Андрей Ошарин на заседании регионального совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами, которое прошло 23 сентября.
Губернатор Роман Старовойт заявил, что нехватка кадров при имеющемся проценте безработицы является «абсурдной», и потребовал организовать и провести соответствующие ярмарки вакансий.
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