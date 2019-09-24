Уфа, , 14:00 — REGNUM Форумы «Транспорт Урала» и «УралСтройИндустрия» начали работать в Уфе. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба главы республики Башкирия.

Форумы работают на площадке выставочного комплекса «ВДНХ-Экспо».

По словам глава Башкирии Радия Хабирова, данное событие очень важно для республики, поскольку ее руководство сейчас активно занимается реализацией национального проекта по модернизации транспорта, созданию безопасных и качественных дорог.

«Но уже с начала реализации этого нацпроекта мы только по федеральным дорогам увеличили объёмы почти в четыре раза», — сообщил он, выступая на открытии форумов.

По его словам, кроме этого в Башкирии должно быть увеличено строительство жилья в полтора раза.

«Это сложная, но достижимая задача, над которой мы вместе с вами будем работать», — подчеркнул глава Башкирии.