Ижевск, , 13:55 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов назвал информацию о продаже республиканского онкодиспансера «нелепыми вбросами». По его словам, власти не планируют продать четыре расположенные отдаленно друг от друга «никому не нужные» старые здания, а намерены построить для медучреждения новые.

В качестве одного из вариантов реализации указанных намерений рассматривалось концессионное соглашение. В случае, если будет найден концессионер, строительство можно будет начать уже в 2020—2021 годах, а не в 2025, как это планировалось без частых инвестиций.

«Услуги по ОМС, которые были бесплатными, при любой форме финансирования строительства объектов так и останутся бесплатными. Только качество безусловно повысится, потому что в тех зданиях, в которых располагается онкологическая больница сейчас, мы не можем поставить некоторое новое оборудование, мы не можем улучшить качество стационара», — рассказал Бречалов в прямом эфире радио «КП-Ижевск».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября зампред правительства Удмуртии Анастасия Муталенко говорила, что власти республики оценивают возможность передачи в концессию республиканского онкодиспансера. Она уточнила, что в России есть крупные инвесторы, которые специализируются на медицинских проектах и имеют в этой сфере большой опыт, именно они выступают с предложениями. Пока проект находится в стадии обсуждения.

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