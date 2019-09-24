Черкесск, , 13:53 — REGNUM В Карачаево-Черкесии будет открыт центр «Мой бизнес». Он станет координирующим органом для организаций, оказывающих поддержку субъектам малого и среднего бизнеса, сообщили ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе главы и правительства региона.

Новый центр начнет свою работу уже до конца текущего года. В нем на одной площадке будут работать центр поддержки предпринимательства КЧР, гарантийный фонд поддержки предпринимательства КЧР, микрокредитная компания КЧР, центр координации поддержки экспорта КЧР, центр молодежного инновационного творчества. Кроме того, свою помощь предпринимателям будут оказывать на базе центра «Мой бизнес» центр инноваций социальной сферы КЧР, центр оказания услуг и центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

Для начинающих и действующих предпринимателей в центре будут предоставлены услуги по обучению. Запланированы тренинги и семинары на темы: «Генерация бизнес-идеи», «Финансовая поддержка», «Имущественная поддержка», «Бизнес-эксперт: портал бизнес-навигатора МСП» и другие. Кроме того, для представителей малого бизнеса будут организованы поездки на выставки-ярмарки в Индонезию, Китай и Турцию.