Киев, , 13:50 — REGNUM Украинская власть собирается продавать землю после снятия соответствующего моратория примерно в 14 раз дешевле, чем среднеевропейская цена.

Такой вывод сегодня, 24 сентября, обнародовал украинский Институт публичной политики и консалтинга, передает корреспондент ИА REGNUM.

В анализе института отмечается, что один гектар сельскохозяйственной земли в Европе стоит 14,5 тыс. евро — это среднее значение по оценкам Евростата. При этом предлагаемая стоимость гектара украинских черноземов составит около 1 тысячи евро.

Эксперты Института отмечают, что ниже всего стоимость земли в Румынии (2 тыс. евро за 1 га), Эстонии (2,8 тыс. евро за 1 га) и Латвии (2,9 тыс. евро за 1 га). Также отмечается, что больше всего за последние годы «просела» стоимость земли в Словакии — более чем на 8 тыс. евро, с 11,3 тыс. евро за 1 га в 2011 г. до 3 тыс. евро в настоящий момент.

ИА REGNUM напоминает, что правительство Украины ожидает получить более $1 млрд от продажи земли в 2020 году. При этом министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов уточнил, что цена на украинскую землю, которая сейчас обсуждается, — $1 тыс. за 1 га, что, по его мнению, достаточно мало. Он также напомнил, что на Украине примерно 42 млн гектаров земли сельскохозяйственного назначения.