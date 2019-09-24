Пермь, , 13:45 — REGNUM В Пермском крае министерство экономического развития инициировало оставить неизменной стоимость трудового патента для мигрантов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

В ведомстве считают, что такое условие позволит в 2020 году привлечь еще больше иностранной рабочей силы в регион, поскольку увеличится конкурентоспособность среди регионов-соседей за счёт более низкой стоимости патента. На данный момент это предложения обсуждается.

Напомним, в Прикамье выросли налоговые поступления от трудовых мигрантов в региональный бюджет на 15% по сравнению с первым полугодием 2018 годом.

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