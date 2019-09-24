Уфа, , 13:44 — REGNUM На пятый Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в Уфе 26−27 сентября приезжает 2,5 тысячи участников.

Это более, чем в шесть раз больше, чем было в 2015 году — на первом подобном форуме, и это говорит о важности уфимской площадки для решения предпринимательских вопросов, заявил участник мероприятия, председатель российской части деловых советов ШОС и БРИКС, глава Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Сергей Катырин.

Говоря об особенностях именно этого форума, он подчеркнул: «В его программу впервые включена секция по развитию семейного предпринимательства. В России, по инициативе ТПП РФ, сегодня идёт работа по нормативному закреплению понятий «семейное предпринимательство» и «семейный патент». Палата участвует в подготовке пакета рекомендаций, призванных упростить правила регулирования семейного бизнеса. Надеюсь, что в рамках сессии будут выработаны конкретные предложения по развитию данного института».

В 2018 году рост товарооборота России и стран ШОС составил 21% и достиг показателя в 145 млрд долларов, со странами БРИКС, соответственно, 22,4% и 125 млрд долларов.

«В этом (2019, — прим. ред.) году по итогам первых семи месяцев положительная динамика нашего товарооборота со странами ШОС и БРИКС сохраняется», — подчеркнул Сергей Катырин.