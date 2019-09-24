Пермь, , 13:43 — REGNUM Объем налоговых поступлений от трудовых мигрантов в Пермском крае в региональный бюджет за восемь месяцев 2019 года составил 237 млн рублей против 224 млн рублей за этот же период 2018 года. Прирост составил 15%. Такую статистику представил начальник управления налогообложения краевого министерства экономического развития и инвестиций Даниил Гетманский на совещании в МФЦ по вопросам миграции в регионе, сообщили корреспондент у ИА REGNUM пресс-службе краевой администрации.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В январе-августе 2019 года в Пермском крае выдано 10,9 тыс. трудовых патентов, в 2018 году — 9,6 тыс.

За 2018 год в краевую казну от трудовых мигрантов поступило налоговых поступлений в объеме 323 млн рублей. Ожидается, что по итогам 2019 года поступит 354 млн рублей.

Читайте развитие сюжета: В Прикамье минэк предложил низкую стоимость патента для трудовых мигрантов