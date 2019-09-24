Нижний Новгород, , 13:39 — REGNUM В Нижегородской области в ходе проверки реализации мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выявили нарушения. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что компания-подрядчик заключила контракт на выполнение работ с Главным управлением автомобильных дорог Нижегородской области, срок выполнения которого был установлен 31 июля. При ремонте дороги Сергач-Красная Пустынь-Луговое-а/д Криуша-Вад-Перевоз-Бутурлино-Толба компания не выполнила работы в установленный контрактом срок.

Как сообщало ИА REGNUM, ремонт дорог в Арзамасском районе Нижегородской области завершился уголовным дело по статье «Мошенничество». При оплате контракта были задействованы бюджетные средства, но оказалось, что значительная часть оплаченных работ не была фактически выполнена. Сумма муниципального контракта составила 2 млн рублей.

До настоящего момента в регионе отремонтировали 80% дорог по нацпроекту. В период реализации нацпроекта с 2019 по 2024 год в регионе будет отремонтировано более 4,9 тыс. км автодорог.