Воронеж, , 13:35 — REGNUM Арбитражный суд Воронежской области привлек бывшего заместителя министра сельского хозяйства Алексея Бажанова к субсидиарной ответственности по долгам ЗАО «Ойл Продакшн» (структура ГК «Маслопродукт») по иску компании «Благо», это следует из материалов суда.

В документах указано, что «Благо» обратилось в суд с заявлением о привлечении Бажанова к субсидиарной ответственности в размере 12 млрд 121 млн 388 тыс. 970 руб. 21 коп.

«Арбитражный суд определил: привлечь Бажанова Алексея Анатольевича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника закрытого акционерного общества «Ойл Продакшн», взыскать с Бажанова Алексея Анатольевича 12 118 754 479 руб. 29 коп.», — говорится в определении суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году Бажанов стал фигурантом уголовного дела по подозрению в хищении в 2008—2009 годах у госкорпорации «Росагролизинг» 1,1 млрд рублей, позже сумма ущерба выросла до 10 млрд. Сам Бажанов провёл под арестом несколько месяцев, а после того, как его выпустили под подписку, уехал из страны. В настоящее время проживает в Великобритании. Находится в международном розыске.

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