Волгодонск, Ростовская область, , 13:31 — REGNUM Основной корпус многоцелевого научно-исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР) успешно прошёл комплекс испытаний на герметичность в волгодонском «Атоммаше». Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба компании «АЭМ-технологии».

В ходе испытаний корпус реактора заполняли специальной водой объёмом 80 тонн под давлением в 14 атмосфер. Эти испытания подтвердили прочность конструкции и качество сварки швов. На следующем этапе к корпусу будет приварен специальный кожух, затем будет завершена контрольная сборка с внутрикорпусными устройствами.

Напомним, МБИР создаётся в Димитровграде Ульяновской области на площадке АО «ГНЦ НИИАР». Он станет самым мощным из действующих, сооружаемых и проектируемых исследовательских реакторов в мире. Тепловая мощность нового реактора с натриевым теплоносителем составит 150 МВт.

Читайте также: Новые технологии атомщиков могут помочь в борьбе с изменением климата

Предполагается, что уникальные характеристики реактора позволят учёным и энергетикам решать широкий спектр задач в рамках создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок, в том числе реакторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла. При этом время исследований на МБИР, по сравнению с ныне действующими реакторами, сократится в несколько раз.

Читайте ранее в этом сюжете: Ядерный реактор МБИР позволит исследовать новые виды топлива