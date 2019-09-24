Курск, , 13:17 — REGNUM В Курской области недостаточно активно проводится работа по улучшению инвестиционного климата. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт на заседании совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами, которое прошло 23 сентября.

Участники встречи обсудили правовую поддержку новых проектов и их сопровождение по принципу «одного окна». Глава региона заявил, что не удовлетворен результатами проводимой работы. «Очевидно, в недостаточной мере у нас ведется работа по улучшению инвестклимата, реализации крупных проектов», — сказал Старовойт.

В регионе с 2017 года действуют целевые модели для упрощения ведения предпринимательской деятельности. При этом до сих пор не достигнут показатель предоставленных инвесторам услуг в электронном виде — таких заявок поступает всего 5%.