Москва, , 13:00 — REGNUM Больше всего от банкротства британского туроператора Thomas Cook пострадают курорты Испании (Канарские и Балеарские острова). В эту страну самолёты компании Thomas Cook летали по 11 направлениям, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Подробнее: Британские эксперты объяснили причины краха туроператора Thomas Cook

Самый большой ущерб ощутят испанские отельеры. В 2018 году Thomas Cook привез в Испанию 2,38 млн пакетных туристов. С 1 мая по 31 декабря Thomas Cook запланировал 966 тыс. 549 мест в Испанию (-11,3%).

Также потери понесут такие страны как Кипр, Греция, Турция, Болгария, Северрная Африка и Карибские страны.

Сейчас на Кипре находится около 15 тыс. клиентов Thomas Cook. Кипрские отельеры оценивают убытки в 50 млн евро, в Греции — около 20 тыс. туристов, сумма ущерба для островных отельеров — 80−100 млн евро.

Турция на будущий год не досчитается из-за ухода этого туроператора 600−700 тыс. туристов. Нанесен значительный ущерб туристическому сектору Болгарии. Многие местные отельеры не получили от компании оплату за июль и август.

В Тунисе сейчас находится около 4,5 тыс. клиентов Thomas Cook. Еще 50 тыс. туристов по линии этого туроператора должны были приехать в Тунис до конца года.

Банкротство Thomas Cook серьезно повлияет на отельеров Карибского бассейна. Компания являлась одним из крупнейших европейских туроператоров курортов в Доминиканской Республике, Мексике и на Кубе.

Как сообщало ИА REGNUM, крупный туроператор Thomas Cook стал жертвой сразу нескольких обстоятельств. Так считают британские эксперты, обвиняя в этом и государственные банки, и нежелание правительства предоставить госгарантию на 200 млн фунтов.

Читайте также: В Греции «застряли» 50000 клиентов туроператора Thomas Cook