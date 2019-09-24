Джакарта, , 12:52 — REGNUM Сотрудники южнокорейских предприятий провели в Индонезии консультации по вопросам экспорта. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города Чханвон.

По их словам, в период с 18 по 22 сентября представители пятнадцати южнокорейских компаний провели в Индонезии 65 консультаций по вопросам экспорта, сумма которых оценивается в $130 млн.

Кроме того, представители компаний, базирующихся в городе Чханвон провинции Кёнсан-Намдо и работающих в сфере оборонной промышленности, подписали экспортные контракты на сумму $11 млн.

Стоит отметить, что Индонезия является одной из стран, закупающей у южнокорейских предприятий подводные лодки и учебные самолеты.

Известно, что в период с 18 по 21 сентября в Джакарте также прошла выставка Oil & Gas Indonesia 2019.