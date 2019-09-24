Самара, , 12:44 — REGNUM Большинство крупных лечебных учреждений в Самаре подключили к отоплению. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, по состоянию на утро 24 сентября отопление подключено в большинстве крупных лечебных учреждений.

«Отапливаются уже 8% объектов здравоохранения. Организована подача тепла и в 4% учреждений образования, в том числе дошкольных», — сообщил он на еженедельном общегородском совещании в сфере ЖКХ.

Напомним, что хотя традиционно в Самаре подключают отопление в начале октября месяца, в этом году городские власти не стали дожидаться температурного минимума (ниже +8 С в течение 5 дней) и начали подавать тепло в социальные учреждения города еще на прошлой неделе.

Отопительный сезон 2019−2020 годов в Самаре официально начинается 26 сентября 2019 года.