Ташкент, , 12:32 — REGNUM В Узбекистане вступило в силу постановление правительства «О мерах по дальнейшему развитию придорожной и туристической инфраструктуры», утверждающее требования к автозаправочным станциям (АЗС), сообщает 24 сентября издание Norma.uz.

Согласно документу с 1 марта 2020 года в Узбекистане вводится ограничение на работу АЗС, у которых отсутствуют круглосуточные санитарно-гигиеническими узлы.

До 15 ноября 2019 года планируется сформировать рабочие группы, которые проведут инвентаризацию всех действующих заправочных станций. Хозяева АЗС, которые проигнорируют требования рабочих групп, лишатся возможности отпускать продукцию.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-августа 2019 года производство бензина в Узбекистане составило 679,5 тыс. тонн, что на 11,1% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

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