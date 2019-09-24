Москва, , 12:30 — REGNUM Рубль продолжает обновлять минимумы против бивалютной корзины на торгах 24 сентября. Доллар достиг свежих уровней начала августа в районе 63,60 руб., где нащупал локальную поддержку, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Впрочем, пока пара рубль/доллар остается под отметкой 64 руб., баланс рисков явно смещен в сторону снижения. Евро/рубль и вовсе отметилась на минимумах марта 2018 года, пробив уровень 70 руб.

По большей части текущая устойчивость российской валюты связана с подготовкой экспортеров к основным налоговым выплатам. Этот фактор помогает нивелировать нарастающий негатив с рынка нефти, где котировки продолжают терять очки, набранные в начале прошлой недели, когда стало известно о сокращении добычи в Саудовской Аравии более чем на 50%.

Более широкая картина также указывает на то, что валюты развивающегося сегмента в целом стали привлекательнее для нерезидентов после недавнего снижения ставки ФРС США.

Причем в случае с евро перспективы дальнейшего ослабления выглядят более реальными после того, как вчерашний PMI в производственном секторе Германии подтвердил нарастающую угрозу рецессии в крупнейшей европейской экономике. Вдобавок слабая статистика сигналит о потребности экономики в дополнительных стимулах со стороны ЕЦБ.

И наконец, пара утратила важную психологическую отметку 70 руб., целостность которой, если не считать конец июля, не нарушалась с марта прошлого года. В случае нового витка продаж единой валюты на рынке Форекс не исключено тестирование зоны поддержки 69,80 руб.», — считает эксперт.

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