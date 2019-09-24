Киев, , 12:34 — REGNUM С января по июль 2019 года импорт автотранспорта на Украину вырос в 2,8 раза в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Об этом, как передает информационное агентство УНИАН, сообщили в пресс-службе ассоциации «Укравтопром».

Отмечается, что с начала 2019 года на Украину завезли 371 тыс. автомобилей. Их общая стоимость составила $2,5 млрд.

При этом импорт легковых автомобилей вырос в 3,2 раза до 341 286 штук, импорт коммерческих автомобилей увеличился на 22% (28,3 тыс. штук), а автобусов — на 19% (1258 штук).

Как сообщало ИА REGNUM, с января по июнь 2019 года продажи электрокаров на Украине выросли на 58% в сравнении с первым полугодием 2018 года.

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