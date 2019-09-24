Москва, , 12:20 — REGNUM У властей РФ есть масса инструментов, с помощью которых они могли бы обеспечить рост реальных располагаемых доходов населения и тем самым остановить его растущую закредитованность, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 24 сентября корреспонденту ИА REGNUM.

«В целом в мире растёт долговая нагрузка на потребителей после неолиберальных реформ Рейгана и Тэтчер, — сказал экономист. — Это стало одной из причин кризиса 2008 года. Поэтому нельзя халатно и без должного внимания относиться к этой проблеме. Однако в России другая структура потребления кредита. У нас кредит распространяется на менее обеспеченную часть населения, а не берут кредит как раз те, кто может себе позволить обойтись без него. Таким образом, экономические риски будут возрастать. Чем больший объём закредитованности населения накапливается в процессе затяжной рецессии, тем сложнее будет из этой рецессии выйти, потому что потребительский кредит — это то, что в долгосрочной перспективе снижает платёжеспособный спрос».

При этом Комолов подчеркнул, что в России на денежном рынке сложилась дикая ситуация, когда человек часто отдан на растерзание рыночной стихии и есть очень мало инструментов, которые могли бы его от неё защитить. Между тем у властей РФ, по мнению экономиста, есть масса инструментов и резервов, с помощью которых они могли бы обеспечить рост реальных располагаемых доходов и потребления и не вынуждать людей идти на рынок кредитования.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, результаты опроса, проведённого Фондом «Общественное мнение», показали, что непогашенные кредиты есть у трети жителей России (33%), в то время как 67% не имеют какого-либо потребительского кредита.

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