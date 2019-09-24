Йошкар-Ола, , 12:19 — REGNUM В Марий Эл уже в следующем году планируют начать строительство перинатального центра. Об этом стало известно на встрече главы республики Александра Евстифеева со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Матвиенко уточнила, что это важный социальный проект и его реализация включена в бюджет 2020 года. По ее словам, для завершения строительства достаточно двухлетнего срока.

Евстифеев констатировал, что Марий Эл — единственный регион в Приволжском федеральном округе, где нет современного перинатального центра. Единственный имеющийся в республике центр является учреждением родовспоможения и одновременно выполняет функции родильного дома для жительниц города Йошкар-Олы и близлежащих районов.

Кроме того, спикер Совфеда поздравила руководителя региона с возобновлением регулярного авиасообщения со столицей России.

В завершении встречи Матвиенко вручила главе Марий Эл памятную медаль «Совет Федерации. 25 лет» и пожелала успехов в дальнейшей работе.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Марий Эл планируют расширять географию полётов из Йошкар-Олы после возобновления авиасообщения с Москвой. Перспективными направлениями считаются Сочи, Крым и Санкт-Петербург. Ранее власти Санкт-Петербурга объявили, что готовы субсидировать полёты в Йошкар-Олу в 2019 году. Субсидии будут предоставляться авиаперевозчикам на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части недополученных доходов, сумма не будет превышать 30%.