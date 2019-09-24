Москва, , 12:20 — REGNUM Вывод бизнеса из тени неизбежно сопровождается сдерживанием экономического роста. Так считает экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец.

Обеление экономики, то есть вовлечение неформальной или теневой деятельности в регулируемый оборот, в конечном счете меняет правила игры для бизнеса в лучшую сторону. Однако промежуточный период подобен диете, к которой организму нужно привыкнуть.

«Но на период перестройки это отнимает от роста», — приводит слова эксперта РБК.

Вывод из тени в условиях, когда высоких темпов роста нет, означает дополнительное изъятие средств из потребления в пользу государства, что еще сильнее подрывает потребительский спрос, считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Он полагает, что преждевременно говорить об обелении рынка труда, и приводит в пример несколько тенденций. Так, многие работающие пенсионеры трудятся неформально из-за отсутствия индексации пенсий, а столкнувшиеся с трудностями компании предлагают сотрудникам регистрироваться как самозанятым или оформлять ИП.

Как сообщало ИА REGNUM, в России, согласно опросам, неофициальная заработная плата устраивает 43% работников.

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