Москва, , 12:18 — REGNUM Крупный туроператор Thomas Cook стал жертвой сразу нескольких обстоятельств. Так считают британские эксперты, обвиняя в этом и государственные банки, и нежелание правительства предоставить госгарантию на 200 млн фунтов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Во-первых, этот миллиардный долг возник из-за слияния с MyTravel в 2007 году. В мае группа сообщила о потере 1,5 млрд фунтов стерлингов из-за этой сделки.

Во-вторых, туроператора подвел интернет: всё больше британцев бронируют отпуск онлайн, не обращаясь к туроператорам (только один из семи туристов обращается в турагентство)

В-третьих, в компании сложная и неэффективная структура компании. Thomas Cook владеет собственными самолетами, они летают в высокий сезон, но потом простаивают.

Также повлиял на крах туроператора Brexit. Затяжной выход Великобритании из ЕС и падение курса фунта стерлингов вызвал подорожание туров за границу.

Свою роль сыграли и климатические изменения. В Великобритании сезон 2018−2019 гг. был теплым. Туристы никуда не поехали, а наслаждались отдыхом в пределах страны.

Эксперты в Великобритании опасаются, что банкротство Thomas Cook окажет эффект «домино» на всю туристическую отрасль страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 сентября британская Thomas Cook объявила о банкротстве из-за долга в £1,7 млрд ($2,1 млрд).

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