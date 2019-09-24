Ростов-на-Дону, , 12:18 — REGNUM На одном из рынков Ростова-на-Дону выявлены санкционные товары. Запрещённая продукция, обнаруженная в ходе инспекции, уничтожена. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления 24 сентября.

«Согласно этикеткам на товарах и представленным документам, реализуемые сыры и колбасы были произведены в Италии, Голландии, Украине и Великобритании», — уточнили в ведомстве.

Всего в ходе инспекции у реализатора было изъято более 31 килограмма санкционной продукции. Товары были уничтожены.