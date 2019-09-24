Бишкек, , 12:18 — REGNUM Объем прямых инвестиций, привлеченных в Киргизию из Турции в 2018 году составил $93 млн (5,9 млрд рублей), а за последние 28 лет — более $600 млн (38,3 млрд рублей). Об этом заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, выступая на киргизско-турецком бизнес форуме в Бишкеке.

По словам главы государства, когда он обсуждал со своим турецким коллегой вопросы расширения торгового сотрудничества, то договорились о том, чтобы постараться нарастить товарооборот между странами с $400 млн (25,5 млрд рублей) до $1 млрд (более 63,9 млрд).

Также киргизстанский лидер рассказал потенциальным инвесторам о преимуществах ведения бизнеса в Киргизии — упрощенной регистрации, освобождении от налогов новых предприятий сроком на три года, сокращении количества проверок, снижении налогов, дешевом электричестве и членстве в Евразийском экономическом союзе.

Подводя итог, Жээнбеков отметил, что предприниматели и сельхозпроизводители Киргизии готовы увеличить поставки экологически чистого мяса, сухофруктов, меда, орехов и фасоли.