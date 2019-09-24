Якутск, , 12:22 — REGNUM В Госсобрании Якутии под руководством спикера Петра Гоголева прошли расширенные парламентские слушания о мерах по реализации в республике послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в части решения задач по снижению уровня бедности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ил Тумэн.

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В обсуждении важного вопроса принимали участие: первый президент Якутии, госсоветник Михаил Николаев, депутаты Госсобрания, члены правительства, представители организаций и ведомств республики.

Председатель парламента Пётр Гоголев открывая слушания, акцентировал, что Якутия к 2024 году должна вдвое снизить показатели по уровню бедности:

«Несмотря на принимаемые меры, структура категории бедного населения в республике сегодня не меняется. В неё в основном входят молодые люди от 20 до 29 лет, зачастую без профобразования, а также сельские многодетные семьи. Для устранения проблемы бедности и выполнения задач, поставленных руководством страны, Якутии нужны действенные механизмы и конкретные предложения».

С основным докладом выступил первый зампредседателя правительства Якутии Алексей Стручков.

«На сегодняшний день в Якутии реализуется целый комплекс мер, направленных на повышение доходов населения, поддержку малоимущих и отдельных категорий граждан. В первом квартале 2020 года будут разработаны методические (типовые) рекомендации по разработке специальных программ по борьбе с бедностью и доведены до регионов», — озвучил Стручков.

Он добавил, что не надо дожидаться типовых программ, а начинать самим формировать план первоочередных мероприятий по достижению национальных целей.

«Уже разработан проект с привлечением научного сообщества и экспертов. Его планируют принять уже до конца 2019 года. План первоочередных мероприятий по повышению реальных доходов населения и снижению уровня бедности будет предусмотрен с учетом действующих госпрограмм на период до 2024 года — 137,5 млрд рублей, в том числе на 2020 год — 22,3 млрд рублей. Целевой ориентир до 2024 года заключается в снижении уровня бедности в 2 раза, или на 96 тысяч человек по сравнению с 2017 годом. Ежегодное снижение составит от 10 до 20 тысяч человек», — пояснил докладчик.

Пётр Гоголев обозначил необходимость создания системы независимого мониторинга, который будет реально показывать результаты общей работы в республике. Для этого необходимо заложить в бюджете Якутии деньги для исследований и на ряд других действенных механизмов, которые могли бы вывести население региона за черту бедности.

Подводя итог парламентских слушаний, спикер Государственного Собрания Гоголев предложил принять за основу проект рекомендаций. Также поручил профильному комитету рассмотреть и включить в итоговый документ новые предложения, которые озвучили участники слушаний. В окончательном варианте законопроект внесут на утверждение очередного пленарного заседания парламента Якутии.

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