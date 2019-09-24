Чита, , 12:03 — REGNUM Забайкалье готовится к работе по новой схеме обращения с твёрдыми коммунальными отходами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Раздельный сбор мусора Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как следует из официальной информации мэрии Читы, в ближайшие дни в городе будет завершен аукцион на вывоз несанкционированных свалок на сумму 12 миллионов рублей, а благодаря поступившим в муниципалитет 63 миллионам рублей, в краевой столице начнут установку современных контейнерных площадок в благоустроенном и неблагоустроенном жилом фонде.

Одним из важный направлений и.о. руководителя администрации городского округа «Город Чита» Александр Сапожников считает «сетки», установленные «мусорным» оператором для сбора пластиковых бутылок. По словам градоначальника, население Читы постепенно привыкает к раздельному сбору мусора.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Забайкальский край является одним из немногих субъектов РФ, которые с 1 января 2019 года не перешли на новую схемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Поскольку многие ключевые вопросы этого перехода на тот момент не были решены, да и сама схема вызывала вопросы, глава региона Александр Осипов распорядился отодвинуть всё на год.

В сентября 2019 года местные чиновники признали существовавшие ранее сложности, связанные с отсутствием в регионе необходимой инфраструктуры по обращению с ТКО и невозможностью установления экономически обоснованного единого предельного тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО. Дело в том, что старая территориальная схема предполагала значительный (до 170%) рост платы граждан за услугу регионального оператора по обращению с ТКО.

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