Кострома, , 11:59 — REGNUM В 2019 году костромичи взяли в долг у кредитных организаций 4 миллиарда 200 миллионов рублей. Это на 20% больше, чем в 2018-м, — сообщает ГТРК «Кострома».

Средний размер ипотечного кредита — 1,5 миллиона рублей, потребительского — 34 тысячи.

Рост кредитования идет на фоне сокращения «реально располагаемых денежных доходов населения» на 7%.

В 2017 году Костромская область попала в кредитный антирейтинг. Тогда выяснилось, что у местных злостных неплательщиков «самые большие долги в России».

Сейчас ситуация с выплатами долгов улучшилась, однако сама тенденция роста кредитования настораживает. Экономисты советуют тщательно рассчитывать свои траты.