Уфа, , 11:56 — REGNUM Более 180 тысяч тонн свеклы переработали три сахарных завода Башкирии. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба республиканского министерства сельского хозяйства.

По словам чиновников, на 24 сентября Чишминский, Мелеузовский сахарные заводы и компания «Раевсахар» переработали 181 тыс. тонн свеклы, заготовив при этом более 310 тыс. тонн корнеплода.

Отмечается, что всего в Башкирии убрано почти 475 тыс. тонн свеклы.

По сообщению пресс-службы ведомства, урожайность корнеплодов в среднем по республике составляет 356 центнеров с гектара. Лидером по данному показателю является Аургазинский район, хозяйства которого достигли урожайности 430 центнеров с одного гектара.

Вторыми стали свекловоды Буздякского района, которые получили урожайность свеклы более 400 центнеров с гектара. Третье место у аграриев Чекмагушевского района, там показатель урожайности составил 377 центнеров с гектара.