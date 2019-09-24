Москва, , 11:50 — REGNUM По итогам января-августа 2019 года реализация автомобилей сегмента Luxury в России упала на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 24 сентября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В общей сложности за отчетный период было продано 867 новых люксовых авто.

Однако продажи некоторых брендов, которые традиционно относят к сегменту Luxury, наоборот показали рост. Так, продажи британских автопроизводителей Bentley выросли на 37,7%, до 223 единиц, а Rolls-Royce — в 2 раза, до 115 единиц.

Продажи Lamborghini выросли почти в 3 раза, до 105 единиц, а у Ferrari было куплено на одно авто больше чем в 2018 году. (23 ед.).

Продажи упали у Maserati (83 шт.; — 47,5%) и Aston Martin (8 шт.; — 33,3%). Кроме того, спад продаж произошел у популярной немецкой модели Mercedes-Benz Maybach S-Class (-36,9%). За восемь месяцев ее купили 310 человек в России.

Напомним, по данным агентства «Автостат», в России на 1 июля 2019 года зарегистрировано порядка 3 млн премиальных автомобилей.

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