Владикавказ, , 11:21 — REGNUM В Северной Осетии будут вдвое увеличены площади под посадку спаржи. В настоящее время в республике под эту культуру отдано 70 гектаров. В ближайший год территория будет расширена до 140 га, сообщили ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе главы и правительства региона.

В республике успешно зарекомендовали себя саженцы, завезенные из Голландии. Спаржеводством занимается с 2018 года крупнейшее в России крестьянско-фермерское хозяйство «Архонское». Оно вложило в проект около 35 млн рублей.

На встрече с главой республики Вячеславом Битаровым основатель спаржевого производства Валерий Ревазов и его партнеры — глава голландской компании Thwan Van Gennipp Симон Ван Геннипи и ее директор Сандр Коен обсудили возможности проекта.

По их словам, климат и земля Северной Осетии отлично подошли для выращивания спаржи. Те посадки, которые уже прижились, будут давать урожай в течение 10−12 лет, при этом за пять лет проект уже окупится.

Кроме того, будет заложен питомник на площади 100 гектаров, саженцами из которого можно будет обеспечивать сельские хозяйства других субъектов РФ.