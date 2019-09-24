Барнаул, , 11:18 — REGNUM На Алтае валовый сбор зерна в агросезоне 2019 года составил уже четыре миллиона тонн при урожайности 15,3 центнера с гектара. Как сообщает официальный сайт правительства Алтайского края со ссылкой на слова министра сельского хозяйства Алтайского края Александра Чеботаева, зерновые обмолочены на площади два миллиона 600 тысяч гектаров, что составляет 82% от всех посевных площадей.

«В Бийско-Чумышской и Присалаирской зонах темпы уборки зерновых ниже из-за полеглости хлебов. С этой проблемой аграрии справляются с помощью стеблеподъемников (специальные приспособления для комбайнов) или методом раздельной уборки (косовицу хлеба ведут жатками, а затем скошенные валки обмолачивают комбайнами)», — сказано в официальном сообщении.

Напомним, ранее сибирский полпред Сергей Меняйло отмечал, что в аграрном сезоне 2019 года валовый сбор зерна регионов Сибири прогнозируется на уровне 14,5 миллиона тонн, что на 400 тысяч тонн меньше, чем годом ранее. Переувлажнение почвы в Омской и Новосибирской областях, засуха в Алтайском крае и наводнение в Иркутской области самым негативным образом сказались на прогнозах по сбору урожая зерновых.

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