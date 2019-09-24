Киев, , 11:21 — REGNUM Украинская компания «Укринмаш» приобрела у чешской Excalibur Army Spol. SRO 16 самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика». Об этом сообщил 23 сентября специализированный ресурс Defense Express.

Помимо самоходок, были также куплены две башни с гаубицами 2A31. Оружие обошлось Украине в $1 млн 565 тыс., а комплектующие — более чем в $120 тыс.

Ранее издание «Экономическая правда» сообщало, что в 2018 году украинские предприятия не смогли выполнить в полном объёме заказ на военную технику. Из 199 единиц бронетехники ВСУ получили меньше половины.

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