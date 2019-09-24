Бийск, Алтайский край, , 11:10 — REGNUM Энергетики уже начали подавать тепло в жителям Алтайского края, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Несмотря на достаточно тёплую осень, учреждения образования в Заринске подключили к системе отопления с 17 сентября. А в Бийске, согласно распоряжению городских властей, отопительный сезон начнут с 25 сентября 2019 года.

«С этого времени управляющие организации, ТСЖ и организации, обслуживающие жилищный фонд города, должны обеспечить запуск отопления в жилых домах», — пишет газета «Бийский рабочий».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Барнауле отопительный сезон стартует 25 сентября при температуре воздуха до +15 °С.

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