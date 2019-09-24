Москва, , 11:08 — REGNUM В 2019 году Россия впервые примет крупнейший форум в сфере исламского бизнеса World halal day («Всемирный день Халяль»), сообщили в Ростуризме.

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Форум пройдет с 3 по 5 октября в Самаре. На «Всемирный день Халяля» съедутся более 500 участников из 20 стран мира.

Участники форума обсудят экспортный потенциал регионов России и, также попытаются найти ответ на вопрос, где найти исламские инвестиции.

Форум World halal day проводится в разных странах мира. В 2019 году он проводится в шестой раз, в 2018 году его провели в Сеуле.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия готова начать работу по созданию международного центра туризма под эгидой ЮНВТО.

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