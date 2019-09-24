Чита, , 10:58 — REGNUM Национальный проект «Демография» помогает снизить дефицит дошкольных образовательных учреждений в Забайкальском крае. Как пояснили сегодня, 24 сентября, в пресс-службе забайкальского губернатора, после возведения новых корпусов дошкольных образовательных учреждений, дополнительные ясельные группы для приема детей от 1,5 до 3 лет откроют в Чернышевском, Дульдургинском, Улетовском, Газимуро-Заводском, Ононском и Карымском районах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Общая сумма финансирования такого строительства составляет более 460 миллионов рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года Забайкальский край вошёл в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО) и получил те же льготы и преференции, которыми обладают дальневосточники. В начале августа 2019 года министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов заявил, что общий размер так называемой «Единой субсидии» Дальнему Востоку на ближайшие три года составляет более 94 млрд рублей. На эти средства до 2021 года в ДФО должны появиться около 145 социальных объектов — это 19 новых больниц и поликлиник, 51 фельдшерско-акушерский пункт, 18 школ, восемь детских садов, 27 спортивных объектов, 20 объектов культуры, среди них дома культуры, музеи, библиотеки.

В Забайкалье работа по данному направлению уже помогла открыть 16 пристроек, где приняли более 500 детей от 1,5 до 3 лет, а до конца 2020 года планируется создать еще порядка 1500 мест в ясельных группах.

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