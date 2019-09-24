Киев, , 10:53 — REGNUM Правительство Украины планирует создать «очень разные финансовые инструменты», которые после старта земельной реформы будут позволять украинцам приобрести землю.

Об этом в эфире украинского телевидения заявил министр экономики Украины Тимофей Милованов.

В частности, отметил министр, речь идет о компенсации процентной ставки.

«Это значит, что человек может взять под низкую процентную ставку — 5%, например — кредит и купить землю за эти деньги. Или может использовать эти деньги на то, чтобы развивать свой бизнес на земле. Будут и другие инструменты. Например, будет определенное количество земли с зафиксированной низкой ценой, которую могут выкупить именно те, кто работают на ней», — сказал Милованов.

Кроме того, по его словам, будет предусмотрена возможность первоочередного выкупа для тех, кто имеет право аренды участка или живет на нем.

Политолог Сергей Быков считает, что, несмотря на такие заявления правительства, отмена моратория на продажу земли по сути поставит крест на украинском фермерстве. Он отмечает, что украинцы все равно не смогут купить землю, актив скупят иностранцы и агрохолдинги.

«С ними украинский фермер не сможет конкурировать. А крупным холдингам уж точно не нужны украинцы и социальная инфраструктура. Им достаточно иметь комбайн, который будет сеять/удобрять/собирать урожай», — заявил эксперт.

Быков считает, что Украине нужен фермерский уклад, который стимулирует малое фермерство, нужно на семейных фермах производить агропродукцию первичной и вторичной переработки, а не продавать сырье.

Также он предлагает власти объявить референдум по этому вопросу — «тем более, что Зеленский обещал выносить социально чувствительные вопросы на референдум».

ИА REGNUM напоминает, что украинские власти планируют до 1 декабря принять соответствующее законодательство, а с 1 октября 2020 г. официально открыть рынок земли.