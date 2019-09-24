Нижний Новгород, , 10:52 — REGNUM До настоящего момента в Нижнем Новгороде теплом обеспечено 542 объекта социальной сферы и 2 228 жилых домов. Об этом сообщает компания — поставщик ресурсов АО «Теплоэнерго».

Отмечается, что от общего числа объектов, которые входят в зону ответственности компании, тепло получили 95% учреждений соцсферы и 40% жилых домов.

Досрочно, уже 20 сентября, теплоноситель подан в 80% детских садов и школ города.

В компании отмечают, что полностью все жилые дома будут обеспечены теплом в течение 7−10 дней, по мере завершения пусконаладочных работ на внутренних системах отопления.

Как сообщало ИА REGNUM, официально старт отопительного сезона в Нижегородской области состоялся 23 сентября. С соответствующей рекомендацией выступило министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области в связи с резким похолоданием.