Барнаул, , 10:39 — REGNUM В Барнауле — столице Алтайского края — отопительный сезон начнётся 25 сентября 2019 года. Такое решение принято в городской мэрии. И это при том, что, согласно данным алтайских синоптиков, сейчас и в последующие дни воздух в краевом центре будет прогреваться до +15 °С, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Любопытно, что ранее власти заявили, что отопительный сезон через централизованную систему стартует тогда, когда среднесуточная температура наружного воздуха ниже +8 °С в течение пяти дней подряд. Теперь же мэрия говорит, что подача теплоносителя в жилые дома носит заявительный характер.

«Срок начала отопительного сезона жители многоквартирных домов вправе установить на общем собрании собственников жилья, после чего управляющая компания подает заявку на подключение. Тепло дадут в соответствии с указанной в ней датой», — поясняют городские чиновники.

Особое внимание при запуске тепла обещают уделить социальным объектам — детским садам, школам, медицинским учреждениям.

Напомним, по состоянию 21 сентября 2018 года к системе отопления в Барнауле были подключены 73% социальных учреждений, являющихся потребителями Сибирской генерирующей компании (СГК).

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