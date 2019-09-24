Уфа, , 10:35 — REGNUM 442 единицы спецтехники готовят в Уфе к осенне-зимнему периоду. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы Рустема Хамитова, сейчас идут работы по переоснащению коммунальной техники для работы в зимнее время года.

По его словам, чиновники планируют закупить 7 940 тонн минерального концентрата галита для посыпки улиц города. Отмечается, что вопрос о поставке противогололедного материала бионорда уже решен.

Напомним, что в текущем году было дополнительно приобретено 35 единиц спецтехники для очистки территории города. Кроме того, закуплено 7 единиц техники КДМ ЭД-405Б, которая может использоваться в зимний период для распределения противогололедных материалов.