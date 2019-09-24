Киев, , 10:25 — REGNUM Национальный банк Украины (НБУ) на сегодня, 24 сентября 2019 года, установил официальный курс на уровне 24,32 гривен за доллар, передает корреспондент ИА REGNUM.

Это сразу на 11 копеек ниже курса по сравнению с предыдущим банковским днем, 23 сентября. Таким образом, курс доллара на Украине упал до минимального значения в этом году.

Украинские СМИ уточняют, что ниже курс доллара в стране был 3,5 года назад, в январе 2016 года.

Финансовый аналитик Василий Невмержицкий в комментарии «Вестям» отмечает, что в этом году Украина побила сразу три рекорда, которые обеспечили масштабные валютные притоки.

«Во-первых, доллары пошли за счет рекордного урожая зерновых и масличных культур — 95 млн тонн. А соответственно, ожидается рекордная выручка — порядка $13−14 млрд. Еще один рекорд Украина поставила в части привлечения средств путем размещения ОВГЗ. На текущий момент общие привлечения составляют 90 млрд грн… Еще одним фактором, который положительно повлиял на курс гривны, стало снижение объемов импорта из-за падающего на него спроса», — заявил эксперт.

В свою очередь, руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин отмечает, что предложение иностранной валюты на рынке остается высоким, что способствует укреплению гривны.

«Вероятно, в ближайшей перспективе украинская валюта сохранит сильные позиции, с возможной стабилизацией в диапазоне 24,3—24,4 грн за доллар. При этом внимание участников рынка будет направленно на очередной аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), который пройдет в сентябре», — прогнозирует эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что ранее эксперты заявляли, что «сбылась мечта поколений украинцев» — курс гривны растет осенью, причем делает это сам, без помощи Национального банка.