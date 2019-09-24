Киев, , 10:11 — REGNUM Иностранцев не слишком интересует открытие рынка земли на Украине из-за существенных проблем с правом собственности в стране.

Такое мнение в эфире украинского телевидения высказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

«Они не понимают нас, они нам еще не доверяют… Они могут зайти в другие страны где уже есть инфраструктура, дороги, суды и тому подобное», — заметил министр.

Также чиновник сослался на опыт Восточной Европы, который якобы показывает, что иностранцы на рынок земли «не так быстро заходят, и заходят на очень маленький процент».

Вместе с тем, Милованов признал, что иностранцы на Украине уже и так фактически контролируют 4−5% земель.

«Они работают через аренду земли, по меньшей мере мы знаем о 1−1,3 тысячи компаний. Они где-то обрабатывают 4−5% земли. Что с ними делать? Выгнать их? Это неправильно», — заявил представитель правительства.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Зеленский заявил, что земля принадлежит украинцам, поэтому покупать или продавать землю смогут только украинские граждане и украинские компании.

«А страшилки про китайцев, про арабов или про инопланетян, которые вывезут нашу землю вагонами, это бред», — добавил он.