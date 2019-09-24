Тбилиси, , 10:10 — REGNUM Превращение Грузии в транспортно-логистический узел с упором на региональные проекты является приоритетной политикой правительства. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на встрече с региональным директором Всемирного банка Себастьяном Молинеу, сообщили в пресс-службе правительства.

Гахария отметил, что в рамках сотрудничества со Всемирным банком Грузия получила значительное финансирование на развитие инфраструктуры. Помощь банка позволила реализовать проекты в сфере энергетики, сельского хозяйства, регионального и муниципального развития.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии подписало со Всемирным банком меморандум о сотрудничестве для повышения качества профессионального образования.

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