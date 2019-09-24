Уфа, , 10:09 — REGNUM Мосты и путепроводы в Уфе начали обрабатывать противогололедной смесью. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению чиновников, коммунальные службы города в качестве противогололедного материала применяют галит, которым уже посыпано более 20 000 кв. м путепроводов, мостов, подъемов и спусков на улично-дорожной сети города. При этом всего было израсходовано 2 тонны этого противогололедного материала.

Отмечается, что ночью с 23 на 24 сентября коммунальные предприятия Уфы произвели посыпку автомобильных дорог Уфа — Аэропорт» и Уфа — Дема, обработали транспортную развязку в створе улицы 3аки Валиди, мосты через реку Белую и Дему, а также другие участки повышенной опасности.

Напомним, что, по данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Уфе ожидается ухудшение погоды и осадки в виде дождя со снегом.