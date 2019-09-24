Орел, , 10:06 — REGNUM В Орле снова может вырасти тариф на проезд в общественном транспорте. Это следует из доклада заместителя начальника финансово-экономического управления Михаила Кузнецова, опубликованного на сайте мэрии Орла 23 сентября.

Проезд в общественном транспорте Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Чиновник привёл традиционную в таких случаях аргументацию. По его словам, средний тариф на разовую поездку в общественном транспорте в Орле самый низкий в ЦФО: 18,5 рубля. Правда, стоимость проезда в Орле, в отличие, например, от соседнего Воронежа, по электронному проездному, по карте и за наличные — отличается.

«В Иваново и Тамбове, где заработная плата ниже, чем в Орле, средний тариф — 20,5 и 21,5 руб. соответственно. Помимо роста цены топлива и запасных частей, в общественном транспорте в Орле, как и в целом по России, наблюдается падение пассажиропотока. Это происходит во всех видах общественного транспорта. В результате себестоимость одной поездки возрастает», — заявил Кузнецов.

Он напомнил, что нижняя планка тарифа при оплате безналичным способом не пересматривалась с 2018 года, за это время стоимость топлива выросла на 19%.

«Предстоящее повышение тарифа при оплате безналичным способом может составить 2 рубля», — сказал Кузнецов.

Как сообщало ИА REGNUM, в последний раз тариф на проезд в общественном транспорте в Орле увеличивали в феврале 2019 года, решение депутаты приняли в декабре 2018-го: наличными — 20 рублей за поездку, безналичным способом — 17 рублей.