Москва, 24 сентября 2019, 10:05 — REGNUM В условиях, когда объемы кредитования населения России сокращаются, большинству граждан остается лишь затягивать пояса и стараться создавать хоть какие-то резервы, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 24 сентября корреспонденту ИА REGNUM.
Экономист отметил, что кредит в России продолжает играть компенсационную роль палочки-выручалочки, но только для лиц из высоких и средне-доходных слоев, которых в России немного. Единственное, что как полагает Колганов остается делать большинству граждан РФ так это продолжать затягивать пояса и создавать хотя бы небольшие резервы.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса Исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru почти треть работающих жителей России (27%), говоря о величине своего заработка, испытывают отрицательные эмоции. Гордятся своей зарплатой лишь 9% опрошенных.
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