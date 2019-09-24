Москва, , 10:05 — REGNUM В условиях, когда объемы кредитования населения России сокращаются, большинству граждан остается лишь затягивать пояса и стараться создавать хоть какие-то резервы, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 24 сентября корреспонденту ИА REGNUM.

Кредит Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сейчас общая тенденция заключается в том, что объемы кредитования населения сокращаются. По крайней по ипотечным кредитам это совершенно очевидная тенденция. За первые полгода 2019 года ипотечное кредитование сократилось примерно на 18%. Причем в последние месяцы это сокращение еще более сильное. Что касается обычных кредитов, то прослеживается тенденция к ужесточению условий их предоставления. И связано это именно с недостаточной платёжеспособностью населения», — сказал Колганов.

Экономист отметил, что кредит в России продолжает играть компенсационную роль палочки-выручалочки, но только для лиц из высоких и средне-доходных слоев, которых в России немного. Единственное, что как полагает Колганов остается делать большинству граждан РФ так это продолжать затягивать пояса и создавать хотя бы небольшие резервы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса Исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru почти треть работающих жителей России (27%), говоря о величине своего заработка, испытывают отрицательные эмоции. Гордятся своей зарплатой лишь 9% опрошенных.

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