Бишкек, 24 сентября 2019, 09:41 — REGNUM Национальный банк Киргизии ввёл в обращение серебряную коллекционную монету «5 лет Евразийскому экономическому союзу», сообщили 24 сентября в пресс-службе финансового регулятора.
Отмечается, что монета выпущена в рамках международной монетной программы центральных банков государств-членом ЕАЭС. На лицевой стороне монеты изображена цифра «5» с официальной эмблемой ЕАЭС и цветными флагами стран-членов Союза.
На оборотной стороне изображены национальные орнаменты государств-членов ЕАЭС на фоне земного шара, который символизирует единство государств. Номинал монеты составляет 10 сомов.
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года Национальный банк Казахстана выпустил коллекционные монеты, посвященные пятилетию образования ЕАЭС. Золотые монеты имеют номиналы в 500 тенге и 50 тыс. тенге.
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