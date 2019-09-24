Москва, , 09:41 — REGNUM В течение первых восьми месяцев 2019 года «Роснефть» сдавала с систему трубопроводов нефть со средневзвешенным содержанием хлорорганических соединений 1,7 ppm (миллионной доли), сообщила пресс-служба «Транснефти».

И хотя это значение соответствует установленному предельному нормативу в соответствии с ГОСТ Р 51 858−2002 «Нефть. Общие технические условия», поясняют в трубопроводной компании, значение отличается от приписываемого ПАО «Роснефть» в 1,0 ppm в средствах массовой информации.

«При этом по отдельным регионам добычи нефти компании ПАО «НК «Роснефть» (Оренбургская область, Удмуртия, Башкирия и Центральная Сибирь) сейчас осуществляет сдачу нефти в систему ПАО «Транснефть» с содержанием ХОС до 4,0 ppm, что значительно превышает уровень, приписываемый добычи ПАО «Роснефть», — сообщили в «Транснефти».

Напомним, публичное обсуждение качества российской нефти, поступающей потребителям, возникло на фоне крупного загрязнения продукта хлорорганикой в апреле этого года.

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Ранее председатель совета директоров ПАО «НК «Роснефть» Герхард Шрёдер выступил с предложением установить независимый контроль над качеством российской нефти в системе магистральных трубопроводов. Эту идею отвергли в «Транснефти», отметив, что предложение не отвечает современным практикам.

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