Оренбург, , 09:29 — REGNUM Задолженность жителей Оренбургской области по имущественным налогам на 1 сентября 2019 года составляет 977 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФНС по региону.

Больше половины общей задолженности (539 млн рублей) приходится на транспортный налог физических лиц. Почти треть в общей структуре долга составляет на земельный налог (298 млн рублей). Еще 140 млн рублей — задолженность по налогу на имущество физических лиц.

В налоговой службе подчеркнули, что акция «В отпуск без долгов» продлится до 1 ноября 2019 года. Чтобы избежать проблем из-за долгов, которые могут испортить отпуск, следует перед туристической поездкой или командировкой навести справки о долгах и погасить их, если задолженность имеется.