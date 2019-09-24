Южно-Сахалинск, , 09:26 — REGNUM Ипотека для молодых дальневосточных семей под 2% годовых стала реальной благодаря бюджету Сахалинской области, сообщил замминистра финансов РФ Илья Трунин на 23-й конференции «Нефть и газ Сахалина», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Читайте также: На Дальнем Востоке молодые семьи ждут условия 2-процентной ипотеки

По его словам, сложилась такая ситуация, что благодаря налогоплательщикам Сахалина, областной бюджет помогает федеральному.

«За счёт перераспределения налога на прибыль от реализации соглашения о разделе продукции более 50 млрд рублей дополнительно было получено федеральным бюджетом от сахалинских проектов. И эти средства полностью направили на развитие Дальнего Востока, в том числе порядка 15 млрд вернулось в бюджет Сахалинской области и пойдут на реализацию президентской программы предоставления молодым семьям ипотечных кредитов по рекордно низкой ставке 2% годовых», — сказал Илья Трунин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об ипотеке для молодых дальневосточных семей под 2% годовых.